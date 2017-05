"Zurückdrehen in die alte Zeit"

Auch mit ihren Kollegen May Spils und Werner Enke aus der Komödie "Zur Sache, Schätzchen" hat die 73-Jährige noch Kontakt. "Zuletzt habe ich die beiden in der Pasinger Fabrik gesehen, bei einer kleinen Ausstellung zu unserem Film", erinnert sie sich. "Wenn Werner, May und ich zusammenkommen, ist das jedes Mal eine Art Zurückdrehen in die alte Zeit. In das alte München", schwärmt Glas.