5:0 im Hinspiel FC Bayern demontiert Besiktas Istanbul: High Five!

Der Slogan der Fans der Adler von Besiktas lautet "Come to Besiktas!" Angst einflößen soll er anreisenden Gästen - doch die Türken mussten ja erst das Hinspiel in der Allianz Arena überstehen, im Münchner Winter. Dort hieß es: Kommt ins Schneegestöber! Kommt zum Müller! Mit 5:0 fertigten die Bayern Besiktas im ersten Achtelfinal-Duell der Champions League ab. High Five! Zwei Mal Thomas Müller, zwei Mal Robert Lewandowski und Kingsley Coman sorgten für eine Vorentscheidung. Die Reise an den Bosporus zum Rückspiel am 14. März kann man entspannt antreten. Gelassen in die Hölle.