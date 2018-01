Das kostet der Nahverkehrsausbau

Geschätzt über 5,5 Milliarden Euro wird das riesige Ausbau-Paket wohl kosten. "Das ist eine Summe, die ist für die Stadt alleine natürlich nicht leistbar", so Dieter Reiter. Der OB will in Berlin deshalb weiter auf eine Reform des Gemeindefinanzierungsgesetztes pochen.

Derzeit ist es so, dass vom Bund vereinfacht gesagt nur dann Geld fließt, wenn mit einer neuen Linie auch zusätzliche Fahrgäste gewonnen werden können. In München geht es aber derzeit eigentlich nur darum, die ohnehin schon vielen Fahrgäste besser zu verteilen. In seiner jetzigen Form sei das Gemeindefinanzierungsgesetz deshalb "völlig untauglich", sagt auch Bürgermeister Schmid.

Nahverkehrsausbau: Wann die neuen Züge fahren sollen

Die Stadtspitze hofft, dass bis spätestens Anfang 2020 – kurz vor der nächsten Wahl –konkrete Pläne für die neuen Linien vorliegen. Sollte die Stadt das nötige Geld für die Baumaßnahmen dann zusammenkratzen, könnten auf den neuen Strecken wohl in 20 bis 25 Jahren die ersten Züge rollen.

Abgeschlossen sind die Planungen damit nicht. Gut möglich, dass in den nächsten Jahren weitere Linien dazukommen. Entsprechende Gespräche mit Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat Oberbürgermeister Reiter bereits geführt. Die jetzige Ausbau-Offensive sei wichtig, sagt der OB. "Das kann aber noch nicht der Schluss sein", so Reiter.

Die geplanten Linien in München. Rechts die neue "U9" (roter Kreis) im Detail. Simulation: MVG

Ausbau-Offensive: Das sind die geplanten Linien

Über 5,5 Milliarden Euro will die Stadtregierung in den nächsten Jahren ins Nahverkehrsnetz stecken. Die AZ erklärt die geplanten Projekte im Einzelnen.