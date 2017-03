46 Wolfsrudel in Deutschland Zurück in Bayern: Der böse Wolf ?

Wenn Natur auf Bürokratie trifft: Der Wolf, ein wildes Tier, soll gemanagt werden. "Das Wolfsmanagement versucht die Konflikte, die durch den Wolf entstehen, zu lösen", erklärt Kluge. Wie genau das aussehen soll, steht im 54 Seiten umfassenden "Managementplan für den Wolf in Brandenburg".

Dabei ist der Wolf vielen nur ein Begriff aus dem Märchen: Der Wolf, der sieben Geißlein fressen will und Rotkäppchens Oma. Und bald schon ein Kind? Davor haben zumindest die Jäger in Krahne Angst. Immer wieder werden Wölfe in der Umgebung gesichtet, nähern sich bis auf einige hundert Meter den Ortschaften. Deshalb haben die Jäger beschlossen, vor den Tieren zu warnen und Schilder im Krahner Busch aufgehängt. In roter Schrift steht auf weißem Grund: "Achtung! Wolf-Streifgebiet. Jäger empfehlen, Hunde anleinen und Kinder beaufsichtigen".

Rein mathematisch spricht allerdings einiges gegen seine These. Die Chance, dass ein Mensch durch einen Wolf zu Schaden komme, sei gering, sagt Wolfsmanager Ekkehard Kluge: "Natürlich kann das niemand ausschließen. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass mir ein Dachziegel auf den Kopf fällt. Das Risiko, dass durch einen Wolf etwas geschieht, ist ähnlich groß."

Ein scheuer Wildhund

Zahlen: Bundesweit gibt es 46 Wolfsrudel sowie einige Paare. Die meisten leben im südlichen Brandenburg. In Bayern gab es seit dem Jahr 2006 immer wieder Wolfssichtungen, ein Rudel hat sich bisher jedoch nicht angesiedelt. Wolfsexperten sind aber der Meinung, dass das nicht mehr lange dauern kann. Zum Vergleich: Der Memminger Wolf ist der zehnte Nachweis eines Wolfs in Bayern seit 2015. In den neun Jahren davor gab es bayernweit nur sechs Nachweise.

Begegnung mit einem Wolf: Seitdem es in Deutschland wieder Wölfe gibt, gab es noch keinen für den Menschen gefährlichen Vorfall mit den Tieren. Gegenüber Menschen sind Wölfe in der Regel scheu, im Einzelfall manchmal naiv-neugierig – besonders unerfahrene Jungwölfe. Wolf und Mensch gehen sich normalerweise aus dem Weg. Mit ihren überaus empfindlichen Sinnen bemerken sie Menschen frühzeitig und suchen in der Regel schon vor einem Zusammentreffen das Weite.