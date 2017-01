Martin Krug kam nach der Trennung von Julia Trainer mit neuer Begleitung: NTV-Moderatorin Jule Gölsdorf war die Frau an seiner Seite. Beide sind Single, arbeiten momentan beruflich zusammenarbeiten. "Martin würde gern meine Bücher verfilmen", sagt Jule zur AZ. Aber auch privat verstehen sich beide blendend. Geht da mehr? "Wer weiß, was da noch kommt", so die 41-Jährige zur AZ.

"Jede Frau mag tolle Roben" - außer Tina Kaiser

Uschi Glas kam in einem auffälligen grünen Kleid, das Ehemann Dieter Hermann vorher absegnete: "Sie braucht mich eigentlich nicht bei der Kleiderwahl, aber heute habe ich sie tatsächlich beraten."

Oscar-Preisträger Quirin Berg ist absoluter Fan vom Filmball: "Man muss an dieser Tradition festhalten. Allerdings hat sich das Feierverhalten verändert. Die Atmosphäre war in den 70er- und 80er-Jahren noch ganz anders." Seine Freundin Natascha Grün war ebenfalls dabei. Ihr Kleiderverleih Dresscoded boomt: "Heute trägt Medienministerin Ilse Aigner ein Kleid von mir", sagt sie zur AZ. Aigner ist seit mittlerweile drei Jahren eine treue Kundin von Grün. "Jede Frau mag tolle Roben, da bin ich keine Ausnahme", so Aigner.

Zu viel Zunge: Palina Rojinskis peinlicher Kuss mit Elyas M’Barek

Tina Kaiser ist gar kein Roben-Fan: "Ehrlich gesagt bin ich gar keine Tanzmaus. Eher tanze ich nackt auf den Tischen, als einen Wiener Walzer. Mein Kleid ist übrigens von Mango und kostete nur 19 Euro."

Jan Josef Liefers konnte das Tanzbein dagegen nicht stillhalten und legte im Ballsaal mit seiner Film-Tochter Harriet Herbig-Matten aus "Das Pubertier" eine flotte Sohle aufs Parkett. "Wenn man 13, 14 Jahre alt ist, kann man sich nichts Schöneres vorstellen als mit seinem Film-Vater auf eine Party zu gehen", hatte der "Tatort"-Star allerdings so seine Zweifel. Doch unbegründet, denn seine junge Kollegin attestierte ihm danach: "Er kann ganz gut tanzen."

"München ist die schönste Stadt der Welt"

Veronica Ferres war bis spät in die Nacht im Ballsaal, getanzt wurde allerdings nicht: "Mein Mann ist zu Hause und freut sich, wenn ich wieder komme", so die Schauspielerin zur AZ.

Und auch Wayne Carpendale war ohne seine Gattin da. Braungebrannt kam er gerade aus der Südsee und aus Australien zurück. "Es war wunderschön, allerdings ist das Heimkommen auch fabelhaft. München ist die schönste Stadt der Welt, das meine ich Ernst. Hier fühle ich mich zu Hause."

GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger war zum ersten Mal beim Filmball: "Für mich ist es wirklich eine Premiere. Auch andere Social-Media-Stars sind hier und das ist doch ein tolles Zeichen, dass auch wir eingeladen wurden." Und wo ist ihr Freund? "Er muss morgen nach Südafrika fliegen."

Florian David Fitz: "Der Filmball erinnert mich an längst vergangene Tage. Aber dennoch ist es immer wieder ein get-together. Legendär ist die anschließende Party im Weißwurstkeller. Da geht's dann richtig ab. Gott sei Dank ist da keine Presse zugelassen."