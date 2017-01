In zwei neue Messehallen und das Kongresszentrum Nord, die 2018 fertig werden sollen. Und in den Kauf ausländischer Top-Fachmessen. „Wir bauen unser internationales Veranstaltungsportfolio konsequent aus“, sagt Klaus Dittrich. Anfang 2016 wurde die CTT in Moskau gekauft, die fünftgrößte Baumaschinen-Messe der Welt. Highlight zum Jahresabschluss 2016: Der Kauf der Fenestration China. „Das öffnet uns in China die Tür zum größten Baumarkt der Welt und ist ideale Grundlage, auch dort eine Baumesse zu etablieren“, so Dittrich.