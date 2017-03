40 Tage Smartphone-Verzicht Fastenzeit mal anders: So funktioniert Digital Detox

Dinge bewusst erleben

Der Ausflug in die Natur wird per Instagram unvergessen gemacht und die beste Freundin bekommt noch schnell ein Foto vom neuen Pulli - und das sogar noch direkt aus der Umkleide... Versuchen Sie Dinge wieder bewusster zu erleben - für sich selbst und nicht um andere damit zu beeindrucken!

Denn der Druck sich selbst möglichst perfekt darstellen zu müssen, hat auch längst unser Freizeitverhalten erreicht. Nur wer die angesagtesten Bücher liest und die neueste Serie auf Netflix schon gesehen hat, kann auf Twitter, Snapchat und Co. noch mit den anderen mithalten. Machen Sie sich bewusst, dass Sie Dinge nicht für andere, sondern für sich selbst tun und widmen Sie sich ganz und gar der Beschäftigung. Dann wird der Smartphone-Verzicht ganz plötzlich zum Aha-Erlebnis.

Per App raus aus der Handy-Sucht

Was beim ersten Mal hören, lächerlich klingt, kann ganz schön effektiv sein. Mit Smartphone-Apps wie "Moment" oder "Forrest" können Sie Ihren Online-Konsum überwachen. Während die eine App deutlich macht, wie viel Zeit Sie am Tag tatsächlich mit Ihrem Handy in der Hand verbringen, pflanzt zweitere einen virtuellen Baum, sobald man die App aktiviert. Sobald das Programm länger als zehn Minuten verlassen wird, stirbt der Baum. Und wer will das schon als umweltbewusster Mensch verantworten?