Ziemlich angefressen äußerte sich deshalb am Donnerstag CSU-Stadtrat Richard Quaas (der neben einigen CSU-Kollegen zu den Ausgeladenen gehört) über das soziale Netzwerk Facebook: "Chapeau!", schreibt er süffisant, "man könnte leicht auf den Gedanken kommen, dass jetzt die großen, schwierigen Projekte durch sind". Paulaner, so erklärt er auf AZ-Nachfrage, habe sein größeres Wiesnzelt genehmigt bekommen, die Bebauung am Nockherberg ebenfalls. Das könne man nun als Signal deuten: "Euch brauchen wir nicht mehr, ihr seid nicht mehr wichtig für uns."

"Ich kann nicht verstehen, dass man uns so aussortiert"

Ein Zitat, von dem sich die Kollegen von der SPD hektisch distanzieren: "Die Zulassung eines Betriebs zum Oktoberfest steht in keinem Zusammenhang mit irgendwelchen Einladungen", lässt Wirtschafts-Sprecher Helmut Schmid wissen. Trotzdem, so ist zu hören, sei auch Stadtrat Klaus-Peter Rupp, der keine Einladung mehr hat, darüber "not amused".

Bei der Bayernpartei darf Richard Progl nicht mehr kommen, sondern nur noch Fraktionschef Johann Altmann, der sich deshalb brüskiert fühlt: "Ich kann nicht verstehen, dass man uns so aussortiert."

Ausgesiebt wurde auch bei den Grünen, wo Katrin Habenschaden fehlen wird: "Schade, das war ein Highlight, aber so ist halt das Recht des Einladenden." Die kühlste Reaktion kommt von FDPlerin Gabriele Neff, ebenfalls nicht mehr geladen. Sie lässt ausrichten, sie habe am 8. März sowieso "was anderes vor". Na dann, Prost.