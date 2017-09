Mit dem Deal wären er und seine Familie erst einmal finanziell sorgenfrei gewesen. Doch er lehnte ab. "Ich hatte in den vergangenen Jahren einige Angebote aus China", sagte Ribéry auf Nachfrage der AZ, "aber ich fühle mich sehr wohl in München und wollte hier bleiben." Seit 2007 spielt der Franzose beim FC Bayern, bestreitet aktuell seine elfte Saison in München.