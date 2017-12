25 Jahre war über die zweite S-Bahn-Stammstrecke diskutiert worden, 15 Jahre dauerte die Planung. Den Spatenstich feierten Politik und Bahnspitzen im April 2017 dann als historischen Tag, Quantensprung und Glücksfall für München und die ganze Region.

Spatenstich im April 2017

Seitdem rollen die Bagger. Am Hauptbahnhof wurden als Vorbereitung auf den eigentlichen Bau Kabeltrassen und Leitungen im Außenbereich stillgelegt oder anders verlegt, 2018 kommt das Innere des Bahnhofsgebäudes an die Reihe. Weiter im Westen an der neuen Trasse sollen nächstes Jahr erst einmal eine Baustraße errichtet und nicht mehr genutzte Häuser im Gleisbett abgerissen werden.

Allein die Bauarbeiten bedeuten für die Anwohner massive Beeinträchtigungen. Mehrere Privat- und Geschäftsleute klagten, teils wurde das Eisenbahn-Bundesamt zu Schutzauflagen verpflichtet. Mehr als zwei Dutzend Verfahren für die Abschnitte West und Mitte sind abgeschlossen. Nur für den Osten der Trasse sind beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof noch zwei Klagen anhängig.

Mal geht es um Lärm, um einen eingeschränkten Zugang zu Geschäften während des Baus und damit verbundene Umsatzeinbußen. Mal wird die Streckenführung grundsätzlich infrage gestellt. Vor allem eine Bürgerinitiative im Stadtteil Haidhausen wehrt sich seit Jahren vehement gegen das Projekt. Zu einem Stopp des Mega-Baus, den dessen Gegner gefordert hatten, führten Prozesse bisher nicht. Beobachter gehen davon aus, dass es auch bei den noch offenen Verfahren höchstens zusätzliche Auflagen für die Bauphase geben wird.

Der neue Tunnel soll Gemeinden im Speckgürtel auch Verbesserungen bringen, etwa einen 15- oder sogar 10-Minuten-Takt statt bisher 20 Minuten. Die Kritiker befürchten aber, dass die hohen Kosten auf Jahre Mittel von Bund und Land für andere Projekte blockieren, etwa einen Südring als Tangente oder den Ausbau der S-Bahn-Außenäste.

Zweite Stammstrecke in der Kritik

Die Grünen im Landtag kritisieren dabei, die Engpässe der S-Bahn seien vielfach an den Außenästen und nicht nur auf der Stammstrecke. Sie favorisieren "schnell realisierbare, intelligente Erweiterungen in den Außenbereichen statt der zweiten Röhre, die sich als zweites Nadelöhr für Münchner S-Bahn-Nutzer erweisen könnte", sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann. So könnten bis 2030 sowohl ein 10-Minuten-Takt im S-Bahn-Verkehr als auch die Verdopplung der Fahrgastzahlen auf mehr als 1,5 Millionen am Tag realisiert werden. Angesichts des Zuzugs in den Speckgürtel seien die Fahrgastzahlen seit 1973 vor allem außerhalb der Stammstrecke stark gestiegen. Deshalb seien Arbeiten am gesamten Streckennetz nötig.

Für die ungeliebte und immer wieder kritisierte Flughafenanbindung soll die neue Stammstrecke zumindest Verbesserungen bringen. Express-Linien auf verschiedenen Strecken sollen Fahrzeiten etwas verkürzen. Zum Flughafen soll halbstündlich eine Express-S-Bahn verkehren, die vom Marienhof zum Airport etwa 28 Minuten braucht. Bisher dauert die Fahrt ab Hauptbahnhof rund 40 Minuten.

Wenn alles gut geht, sollen 2026 die ersten Züge auf der neuen Stammstrecke rollen. Und laut Deutscher Bahn auch die Straßen entlasten: Jährlich würden dann 300 Millionen Kilometer weniger mit dem Auto gefahren, das bedeute auch 64.000 Tonnen weniger CO2. Dafür müssten mindestens 25.000 Pendler im Vergleich zu heute den Wagen stehen lassen. Wenn die Stadt weiter wächst wie zuletzt, hat sie allerdings in zehn Jahren mindestens 300.000 Bewohner mehr.