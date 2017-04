40. Jahrestag des RAF-Anschlags Buback-Mord leitet das "Terror-Jahr" 1977 ein

Damals, im April 1977, ist der Mordanschlag auf den Generalbundesanwalt ein Schock. "Viele hatten gedacht, das Thema RAF sei beendet, man habe es geschafft", sagt der Dresdner Anwalt und RAF-Experte Butz Peters. "Und dann diese Nachricht. Bonn war sprachlos, Bonn war entsetzt – etwas Unvorstellbares war geschehen."

Wer steuerte das Motorrad, wer wartete an der Autobahn? Und vor allem: Wer war der Todesschütze, verborgen unter dem Helm? 40 Jahre später wollen die Spekulationen nicht verstummen – auch weil der Sohn des Ermordeten, Michael Buback, nicht müde wird, Antworten einzufordern.

Fest steht, dass eine Gruppe von etwa 15 RAF-Mitgliedern die Operation mit dem Tarnnamen "Margarine" von langer Hand plante. "SB" hieß eine Margarinemarke – die Initialen von Siegfried Buback.



Die Tatwaffe: BKA-Abteilungsleiter Gerhard Boeden präsentiert das halbautomatische Gewehr vom Typ HK 43, Kaliber 5,56 mm. Foto: dpa

Für die Justiz ist der Fall erledigt, für die Familie nicht

Anfang der 80er Jahre werden Knut Folkerts, Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt wegen des Mordanschlags zu lebenslanger Haft verurteilt. Günter Sonnenberg, der damals wegen einer anderen Tat im Gefängnis sitzt und nach einem Kopfschuss stark beeinträchtigt ist, wird nicht mehr der Prozess gemacht.

Verena Becker, von Anfang an unter Verdacht, muss sich mehr als ein Jahrzehnt nach Auflösung der RAF im Jahr 1998 noch in Stuttgart vor Gericht verantworten. 2012 wird sie wegen "psychischer Beihilfe zum Mord" verurteilt. Die These, sie könnte die Schützin gewesen sein, lässt sich nicht erhärten.

Für Peters ist die Tat damit weitgehend aufgeklärt. Das Bild habe sich mosaikartig zusammengefügt. Dass ein Sohn wissen möchte, wer den Finger am Abzug hatte, sei verständlich. "Strafrechtlich und zeitgeschichtlich ist das aber nur ein kleiner Aspekt", sagt er.

Heute droht von islamistischen statt linken Terroristen Gefahr

Der heutige Generalbundesanwalt Peter Frank versichert, dass seine Behörde "über Jahrzehnte hinweg nichts unversucht gelassen" habe. "Die Hoffnung sollte man nie aufgeben, aber man muss das auch realistisch betrachten", sagt er den "Badischen Neuesten Nachrichten". Über manipulierte Ermittlungen oder eine Verwicklung staatlicher Stellen habe er "keine Erkenntnisse". In der Abteilung Terrorismus beschäftigen sich mit der RAF immer noch Mitarbeiter. Weitaus größte Herausforderung für sie sind heute aber islamistische Terroristen mit dem "Ziel, wahllos möglichst viele Personen zu töten", wie Frank es formuliert.

Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auch für Peters kaum mit den RAF-Taten zu vergleichen. 1977 seien die Menschen entsetzt gewesen. Aber: "Dieses Gefühl der Massenangst war damals nicht da."



Das Mahnmal: Am ersten Jahrestag des Attentats wird am Tatort in Karlsruhe ein Mahnmal enthüllt. Foto: dpa