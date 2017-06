40 Jahre nach der Tat Polanskis Missbrauchsopfer will Verfahren einstellen

Noch keine Entscheidung

Geimer war am Freitag mit Polanskis Anwalt Harland Braun vor Gericht erschienen. Polanski hatte 1977 den Missbrauch an Geimer zugegeben und 42 Tage im Gefängnis verbracht, bevor er kurz vor der Urteilsverkündung aus den Vereinigten Staaten nach Frankreich floh. Seither ist er nicht mehr in die USA zurückgekehrt und meidet Besuche in Ländern, in denen mit einer möglichen Auslieferung zu rechnen ist.