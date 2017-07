40-Jahr-Feier der ARGE Die Vereinsbosse in der Höhle der Löwen

Trainer-Legende Rohr im AZ-Interview "Tolisso kann der kleine Matthäus werden"

Am Montag steigt Bayerns Rekordeinkauf Corentin Tolisso ins Training ein. Frankreich-Experte Gernot Rohr erklärt im AZ-Interview, was er vom 22-Jährigen hält – und was ihm fehlt: "Er ist noch kein Anführer."