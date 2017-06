Trotz der Niederlage zeigte sich Cahill für die Partie gegen den Weltmeister zuversichtlich. "Wir gehen in das Spiel gegen Deutschland mit dem Wissen, heute etwas gelernt zu haben", sagte der 37 Jahre alte Routinier. "Wir freuen uns auf unser erstes Spiel."

Australien und Deutschland treffen am Montag in Sotschi aufeinander. Die weiteren Vorrundengegner in Russland sind Kamerun und Chile. Die Australier müssen dabei ohne ihren Kapitän Michael Jedinak auskommen. Der Mittelfeldspieler von Aston Villa verpasst wegen einer Leistenverletzung das gesamte Turnier, wie der australische Verband FFA mitteilte. Als Nachrücker für den 32-Jährigen wurde James Jeggo (25) vom österreichischen Bundesligisten Sturm Graz nominiert.

Kimmich zurück beim DFB-Team

Nach zwei freien Tagen beginnt für die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag die letzte Vorbereitungsphase auf den Confed Cup in Russland. Mit dem Treffpunkt in der Frankfurter Innenstadt, einem Training und einem offiziellen Fototermin in Kelsterbach ging es für Bayern-Profi Joshua Kimmich und seine Kollegen los. Am Donnerstag fliegt der Tross des Deutschen Fußball-Bundes nach Sotschi.

