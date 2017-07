"Es ist nicht alles Gold, was leuchtet" - diese unumstößliche Wahrheit lernte das RTL-Publikum am Mittwochabend von "Bachelorette"-Kandidat Domenico. Immerhin: Irgendwie war das schon wahr, wenn denn schon nicht dem Original-Wortlaut des Sprichworts entsprechend. An kleinen und großen Fails mangelte es in der jüngsten Episode der Kuppelshow jedenfalls nicht. Die Bachelorette schusselte sich zweimal bei wagemutigen Date-Settings in Lebensgefahr. Und ihre Buhlschaften... setzten sich, so wie Domenico, mit ihren Äußerungen häufig eher wenig überzeugend in Szene. (Die aktuelle Staffel der "Bachelorette" können Sie hier noch einmal sehen )