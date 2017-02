4,5 Millionen Zuschauer Rekord-Einschaltquote bei "Fastnacht in Franken"

Jubiläum: Seit 1987 live im TV

"Ich freue mich, dass das Interesse unseres Publikums an "Fastnacht in Franken" gerade im Jubiläumsjahr so herausragend war", zeigte sich BR-Intendant Ulrich Wilhelm zufrieden. Die Veranstaltung wird seit 1987 live im BR übertragen. Heuer schalteten 2,60 Millionen Zuschauer aus Bayern und nochmals 1,9 Millionen außerhalb des Freistaats die Sendung ein. Damit lag der Marktanteil in Bayern bei 52,6 Prozent – so hoch wie nie zuvor.