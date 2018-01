37 ungewollte Schwangerschaften Schwanger trotz App: "Natural Cycle" unter Beschuss

Außerdem erklärte das Unternehmen: "Unsere Studien haben wiederholt gezeigt, dass unsere App ähnlich wie andere Methoden ein hohes Maß an Effektivität bietet." Es sei quasi logisch, dass mit der wachsenden Anzahl an App-Nutzern gleichzeitig die Zahl der ungewollten Schwangerschaften steige. Für die Überprüfung von Einzelfällen bei den 37 Schwangerschaften steht "Natural Cycles" aktuell mit der schwedischen Aufsichtsbehörde in Verbindung.