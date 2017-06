"Transformers"-Premiere in London Viel Dekolleté! Hier macht Mark Wahlberg große Augen

So viele Hingucker! Bei der gestrigen Premiere von "Transformers: The Last Knight" in London war mächtig was los. Der rote Teppich war streng genommen blau und die Damen entschieden sich bei der Sommerhitze für wenig Stoff und viel Dekolleté.