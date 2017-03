Vor 56.695 Zuschauern im ausverkauften Hexenkessel San Paolo bereitete Kroos jeweils per Ecke die ersten beiden Treffen der Gäste vor. Zunächst traf Ramos in der 51. Minute, dann kam der spanische Nationalspieler ebenfalls per Kopf in der 57. Minute zum Abschluss. Dieser Treffer wurde aber als Eigentor gewertet, da Dries Mertens den Ball noch ins eigene Tor abgefälscht hatte. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Alvaro Morata in der Nachspielzeit (90.+1). Mertens (24.) hatte die Gastgeber in Führung geschossen.