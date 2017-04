3:1-Sieg EHC in Berlin: Auf Alis Spuren

Berlin - Drei Match-Pucks, drei Finaleinzugs-Pucks! Berlin war für den EHC Red Bull München schon wieder eine Reise wert. Der Meister, der in einer Chartermaschine zu Spiel vier der Halbfinal-Serie (Best of seven) in die Hauptstadt eingeflogen war, setzte sich mit 3:1 bei den Eisbären durch und trat so mit einer 3:1-Führung im Gepäck die Heimreise an. "Es war ein hartes Stück Arbeit, jetzt wollen wir natürlich daheim die Serie beenden", sagte EHC-Verteidiger Konrad Abeltshauser.