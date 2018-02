Neuhausen - Diesmal hat sich der Täter ein Geschäft in der Pötschnerstraße in Neuhausen ausgesucht. In der Nacht auf Dienstag schlug der Einbrecher zu. Er knackte mit einem Spezialwerkzeug das Schloss der Eingangstür - ähnlich wie zuletzt in einer Bäckerei in Untergiesing.