München - Was für ein Comeback von Arjen Robben! Der Niederländer stand nach seiner Adduktorenverletzung erstmals wieder im Bayern Kader, wurde nach rund einer Stunde eingewechselt und erzielte prompt das 3:0. Es war der Schlusspunkt einer Partie, in der die Bayern ihre Dominanz demonstrierten. Der Verfolger aus Berlin war harmlos, kam kaum vors Tor von Manuel Neuer. Die Bayern sind nach dem 3:0-Erfolg (1:0) gegen die Hauptstäder also weiter ungeschlagen und stehen mit einer Tordifferenz von 14:1 an der Tabellenspitze der Bundesliga.