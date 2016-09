Arjen Robben über sein Comeback: " Ein absoluter Gänsehautmoment für mich. Ich habe in den letzten Wochen hart an meinem Comeback gearbeitet!"

Hertha-Trainer Pal Dardai über das Spiel: "Wenn ich etwas Positives sehen will: Es war heute mein dritter Versuch, dass ich mit meiner Mannschaft hier etwas mitnehmen will - ohne Erfolg. Heute haben wir gegen das komplette Bayern München gespielt. Wir sind hier, weil wir uns hier mit den weltbesten Spielern messen können. Das ist etwas, was wir nicht im Training machen können. Sie haben überragend gespielt und verdient gewonnen. Wir haben kompakt gestanden, aber unnötige Tore kassiert."