3. Liga am Samstag Unterhaching: Bittere Klatsche in Aalen

Aalen - Der 1. FC Magdeburg hat den Ausrutscher des SC Paderborn genutzt und ist am 17. Spieltag der 3. Fußball-Liga dem Tabellenführer wieder ein Stück nähergekommen. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gewann das Sachsen-Anhalt-Derby gegen den Hallescher FC 2:1 (2:0) und rückte damit bis auf drei Zähler an Paderborn heran. Der ehemalige Bundesligist hatte zum Auftakt der Runde am Freitag mit 0:2 gegen den Karlsruher SC seine erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert.