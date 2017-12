3,8 Millionen Konsumeinheiten Hier verbrennt der Zoll eine halbe Tonne Marihuana

Olching - Nein, am Ende war niemand bekifft. Es wurden auch keine Päckchen mit Cannabis-Blütendolden geschnürt und als Pröbchen an die Presse verteilt – der Umgang von Münchner Zollfahndern und Beamten des Landeskriminalamts Bayern mit dem vor einem Jahr sichergestellten Rauschgift (AZ berichtete) ist so professionell, dass es einem fast die Tränen in die Augen treibt.