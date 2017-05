"Normal ist das nicht" Rätselhafter Tod von Greifvögeln beschäftigt Polizei

Was die Tierschützer besonders erbost: Zwei Mäusebussarde wurden laut Schmidberger durch Schrotkugeln getötet. Ein Vogel habe noch gelebt, sei dann aber an seinen schweren Verletzungen gestorben. Bei den übrigen vier sei die Todesursache unklar. "Das kann auch mit der Vogelgrippe zusammenhängen. Aber normal ist das nicht, dass so viele Tiere in einem so kleinen Gebiet sterben", sagte auch Alfons Windmaißer, Leiter der Polizeiinspektion Cham, am Dienstag. Die Beamten stünden mit ihren Ermittlungen aber noch am Anfang.