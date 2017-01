27-Jähriger in Wien festgenommen Prozess: Will dieser Münchner zum Islamischen Staat?

München - Der Münchner Ali C. (27, Name geändert) steht nach Behörden-Erkenntnissen in Kontakt mit der Salafisten-Szene. Eine islamistische Strömung, die es als zentrale Verpflichtung ansieht, sich am Kampf in Syrien zu beteiligen. Das habe auch Ali C. vorgehabt, mutmaßlich für den IS, glauben die Ermittler. Doch der Mann wird in Wien festgesetzt, bevor er Syrien erreichen kann.