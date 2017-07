26-Jährige bestätigt Beziehung Jeremy Meeks: Knast-Model liebt Milliardärs-Tochter Chloe Green

"Das ist nur der Anfang... Wir freuen uns über all die Liebe und all den Hass." Mit diesen Worten bestätigte die Milliardärs-Tochter Chloe Green (26) auf Instagram ihre Liebe zu dem Model Jeremy Meeks (33). Bereits einige Tage zuvor geisterten Paparazzi-Bilder durch die Klatschpresse, die sie beide verliebt an der türkischen Riviera zeigten. Das Problem: Meeks ist eigentlich seit acht Jahren mit seiner Ehefrau Melissa verheiratet, mit der er einen Sohn hat.