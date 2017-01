25 Millionen verkaufte Exemplare "Overwatch" setzt seinen Siegeszug unbeirrt fort

Für eine neue Marke ist das ein mehr als beachtlicher Meilenstein. Vor allem dann, wenn man den Erfolg von "Overwatch" mit etablierten Spielereihen vergleicht. Laut der US-Marktforschungsgesellschaft NPD war Blizzards Shooter in den Vereinigten Staaten eines der meistverkauften Games des Jahres. Vor "Overwatch" landeten nur "Call of Duty: Infinite Warfare", "Battlefield 1", "Tom Clancy's The Division", "NBA 2K17", "Madden NFL 17" und "GTA V".