München - An den Tag, an dem Oliver S. (Name von der Redaktion geändert) fast gestorben wäre, kann er sich so gut wie nicht mehr erinnern. Nicht an die zwei Explosionen, nicht an den Flug mit dem Rettungshubschrauber und nicht an die Stunden und Tage danach, als die Ärzte um sein Leben kämpften: "Ich war weg", beschreibt er die drei Wochen, die er im Koma lag, "und dann war ich wieder da – mit dem Bewusstsein, dass ich richtig Mist gebaut habe."