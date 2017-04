San Diego - Wer unter Arachnophobie, also der Angst vor Spinnen, leidet, muss jetzt ganz stark sein. Wissenschaftler des Naturkundemuseums in San Diego haben gemeinsam mit Experten aus Brasilien und Mexiko eine riesige Spinne entdeckt. Selbst den Forschern ist solch eine große Spinne noch nicht untergekommen. "Als ich diese Spinnen das erste Mal gesehen habe, war ich sehr von ihrer Größe beeindruckt. In all meinen Jahren, in denen ich Spinnen gesammelt habe, habe ich noch nie eine so große Spinne gesehen", so einer der Forscher auf der Webseite des Naturkundemuseums.