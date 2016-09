Bereits seit Januar 2013 ist es in Bayern Pflicht, neue Wohnungen mit Rauchmeldern auszustatten. Bis Ende 2017 muss das auch in allen bestehenden geschehen sein. Verantwortlich dafür ist der Eigentümer der Wohnung. Die kleinen Geräte müssen sowohl in Fluren als auch in Schlafzimmern aufgehängt werden. Feuerwehrverbände hatten zuvor jahrelang für ein entsprechendes Gesetz geworben. „Wir erhoffen uns davon natürlich eine Verringerung der Brandtoten in Wohnungen“, sagte Weiß. Der Landesfeuerwehrverband rät, nicht die billigsten Rauchmelder zu kaufen und die Geräte an geeigneten Stellen, fernab von regelmäßigem Rauch, aufzuhängen. Dass es durch die Gesetzesänderung mehr Fehlalarme geben werde, sei aber wahrscheinlich.