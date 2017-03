2:1 gegen Würzburger Kickers Zäh, aber erfolgreich: Löwen beenden Negativserie

Die erste Chance war Zufall

Im Gegenteil: Die Kickers waren am Drücker. So musste Ba den Ball in höchster Not vor Elia Soriano wegspitzeln (19.). Die erste Chance der Giesinger war ein Zufallsprodukt. Neuhaus verlor im Spielaufbau den Ball, doch er wurde so angeschossen, dass der Ball zu Olic abprallte. Nur: Der Routinier kam einen Schritt zu spät. Sechzig erhöhte die Schlagzahl. Nach 34 Minuten zog Wittek aus der Distanz ab. Würzburgs Torwart Robert Wulnikowski lenkte den Ball über die Latte. Pereira war sichtlich stinksauer. Nach einem missglückten Flankenball von Neuhaus motzte der Portugiese wutentbrannt in Richtung Ersatzbank.

Nach der Pause brachte Pereira Michael Liendl in die Partie. Prompt wäre beinahe die Führung gefallen. Bei einem Konter ging Olic aber alleine auf das Tor zu, anstatt in die Mitte auf Aigner zu spielen. Dann kam Ba, der an diesem Abend beste Sechzger. Nach einem Eckstoß wuchtete der Senegalese den Ball ins Tor, das 1:0 (67.). Aber: Beinahe wäre postwendend der Ausgleich gefallen. Soriano nutzte eine Konfusion in der Löwen-Abwehr nicht und zielte aus kürzester Distanz am langen Pfosten vorbei (71.). Und Schröck verstolperte aus fünf Metern (73.).

Lesen Sie auch: Einzelkritik - Die Sechzger gegen Würzburg

Die Sechzger reagierten clever. Stefan Aigner holte einen Strafstoß raus und Liendl machte das, was er aus elf Metern immer macht – er verwandelte. „Ich würde gerne von Anfang an spielen“, meinte er nach dem Spiel. Schließlich hatte Sechzig Glück, dass der Anschlusstreffer erst in der Nachspielzeit fiel. Pereira atmete danach tief durch: „Der Gegner war schwer zu knacken. Wir haben nicht das beste Spiel gemacht, aber drei wichtige Punkte geholt.“