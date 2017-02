2018 soll es losgehen Die NBA startet ihre eigene eSports-Liga

eSport wächst stetig

Im fernen Osten lässt sich seit einigen Jahren gutes Geld mit professionellem eSport verdienen und auch im Westen werden die sportlichen Videospielauseinandersetzungen auf Turnieren und in Ligen immer beliebter. Preistöpfe in Millionenhöhe sind in Europa und den USA keine Seltenheit mehr und hunderttausende Gamer verfolgen die Matches ihrer Lieblingsteams über Live-Streams - egal ob in Shootern wie "Counter-Strike: Global Offensive" oder "Tom Clancy's Rainbow Six: Siege" , in MOBAs wie "Dota 2" und "League of Legends" oder auch in Sportspielen wie "FIFA 17" . Schon bald könnte eSport mit der Ankündigung von Take-Two und der NBA aber im Westen in neue Dimensionen vorstoßen.