2017 wird alles besser Drei Vorsätze, die wir nicht mehr hören können

"Ab jetzt mache ich mehr Sport!"

Ab jetzt? Wann jetzt? Sofort am 1.1. um null Uhr geht wohl niemand ins Fitnessstudio. Untertags wird das Workout wegen des fiesen Silvesterkaters dann natürlich gerne verschoben. Und am nächsten Tag steht schon wieder die Arbeit an und danach ist man sooo müde. Nein, in dieser Form ist ein Sport-Vorsatz wirklich sinnlos. Besser: Einen festen Tag in der Woche fürs Training reservieren. Noch besser: sich dafür mit Freunden verabreden. So klappt's auch endlich mit der Traumfigur.