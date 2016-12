Langfristig betrachtet, würde die Sonne in ein paar Millionen Jahren sonst erst am Mittag aufgehen. Was natürlich katastrophal wäre. Wobei die Sonne am 1. Januar für viele wahrscheinlich auch mit der Schaltsekunde erst am Mittag aufgeht, wenn überhaupt.

Welche Folgen hat die Umstellung?

Dass der Mensch von der Schaltsekunde etwas bemerkt, ist unwahrscheinlich (außer dass er vielleicht einen Schluck mehr Sekt abbekommt und eine Rakete mehr zünden kann). Auch die meisten Uhren werden den Sprung wohl gut bewältigen.

Damit die Uhren in Deutschland auch nach der Schaltsekunde richtig ticken, sendet die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTA) über einen Sender ein Signal an alle Funkuhren. Das sorgt dafür, dass in der Nacht Millionen Uhren automatisch um eine Sekunde zurückspringen. Auch die Zeitsignale, die per Telefon und Internet verbreitet werden, berücksichtigen die Schaltsekunde.

Silvesternacht: "Business as usual" in München

Probleme könnte es dagegen bei einigen Konzernen geben. Betroffen davon sind zum Beispiel die Systeme von Telekommunikationsunternehmen, die ihre Angebote sekundengenau abrechnen oder Betreiber von Hochspannungsnetzen, die im Mikrosekundenbereich arbeiten.

Bei der Schaltsekunde 2012 wurden mehrere Websites lahmgelegt. Bei der australischen Fluggesellschaft Quantas fiel das Buchungssystem aus. 2015 lief dagegen alles glatt.

Gibt es Alternativen zur Schaltsekunde?

Es gibt einige Länder, die die Abschaffung der Schaltsekunde fordern. Russland und Großbritannien wollen sie unter allen Umständen beibehalten, USA und Japan lieber darauf verzichten. Statt alle paar Jahre eine Sekunde einzustreuen, fordern manche Zeit-Experten auch eine Schaltminute, die man deutlich seltener bräuchte.

Zeit-Experte Andreas Bauch von der PTA hält den Vorschlag allerdings für "bizarr". "Wenn eine Schaltsekunde manchem schon Probleme bereitet, wäre eine Schaltminute doch noch viel schlimmer", meint er.

Na dann, ein frohes neues Jahr 2017!