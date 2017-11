"2017! Menschen, Bilder, Emotionen" Sarah und Pietro Lombardi treten gemeinsam im TV auf

Jauch blickt dem Gespräch mit den Lombardis mit Vorfreude entgegen: "Wenn man nach einer gescheiterten Ehe eine Möglichkeit findet, sich vor allem im Interesse gemeinsamer Kinder doch noch mal in die Augen zu schauen, dann ist das immer eine Chance. In wieweit sich die beiden vielleicht sogar freundschaftlich begegnen, sehen wir dann ja am Sonntag das erste Mal." Pietro wird zudem noch gemeinsam mit Kay One (33) seinen Song "Senorita" performen. Als weitere Musik-Acts sind die Kellys sowie Nena eingeladen. (Die Songs von Sarah und Pietro Lombardi gibt es bei Amazon Music Unlimited. Klicken Sie hier um drei Monate lang unbegrenzt Musik für nur 0,99 Euro zu streamen)