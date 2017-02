2.000 Vollzeitstellen insgesamt in Deutschland Amazon sucht im Raum München neue Mitarbeiter

Auch in München sucht der Konzern nach neuen Mitarbeitern. Ralf Kleber, Country Manager von Amazon: "Amazon in Deutschland und der Standort München gehören für mich ganz eng zusammen: Wir sind schon seit 16 Jahren vor Ort und arbeiten daran, Kunden unsere Produkte und Services zur Verfügung zu stellen. Hier in München sind wir groß geworden - und wir sind weiter auf Wachstumskurs. Für 2017 rechnen wir für Amazon in Deutschland mit mehr als 2.000 neuen Stellen, von denen einige in der Region sein werden: in den Büros in Schwabing, in der Prime Now Station in der Innenstadt, im Verteilzentrum in Olching und im Amazon Logistikzentrum in Graben bei Augsburg."