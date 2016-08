Später mit dem alten Freund auf vertrauten Wegen zum Biergarten gondeln und dem Rambo, der von hinten angebrettert kommt, ordentlich hinterherschimpfen.

Die Geschichten, die Mensch und Fahrrad (und so manches Zamperl im Korb) nach 200 gemeinsamen Jahren erzählen können, sind so zahlreich wie unterschiedlich wie sie selbst. Und wenn in der selbst erklärten Radlhauptstadt die Geschichten gesammelt werden, wer soll sie dann liefern, wenn nicht ihre Bewohner?

In der gemeinsamen Aktion suchen die AZ und das Deutsche Museum Ihre G’schichten. Schreiben Sie uns von Ihren Er-Fahrungen, erzählen Sie uns Ihre spannendsten, lustigsten Erlebnisse rund ums Radl.

Die besten Geschichten – bitte höchstens 2000 Zeichen und unbedingt mit Bild – veröffentlichen wir in den kommenden Wochen hier in lockerer Serie.

Außerdem können Ihre Geschichten Teil der Fahrrad-Geschichte werden, die ab Juli 2017 unter dem Titel "Balanceakte" im Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe gezeigt wird. Alle Infos zur Sonderausstellung und zur Mitmach-Aktion "Meine Radl-Geschichte" sind auf der Internetseite des Verkehrszentrums zu finden. Dort gibt es auch ein Uploadformular, um an der Aktion teilzunehmen.

Wenn Ihre Fotos nur auf Papier vorhanden sind, können sie zusammen mit dem Erlebnisbericht auch postalisch an das Verkehrszentrum geschickt werden.

Jetzt Online mitmachen!

Ode per Post: Verkehrszentrum Deutsches Museum, Stichwort: Meine Radlg'schicht, Am Bavariapark 5, 80339 München