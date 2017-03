250 Feuerwehrmänner im Einsatz Flammeninferno auf Bauernhof: Zwei Retter verletzt

Taching am See - Ein Bauernhof ist am frühen Samstagmorgen in Taching am See bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Gegen 4:15 Uhr ging der Notruf ein. Als sich die Retter auf den Weg zum Bauernhof machten, waren die lodernden Flammen von weitem zu sehen - das Gebäude stand bereits in Vollbrand!