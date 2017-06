So tickt die Neue

Im Jahr 2014 war Jessica Paszka noch als Kandidaten beim TV-Pendant "Der Bachelor" dabei. Nun buhlen 20 Männer um ihre Rosen - und um ihr Herz. "Ich bin eine starke und selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Ich habe aber zugleich einen sensiblen, weichen Kern", beschreibt sich die 27-Jährige selbst. Als ihre Hobbys werden tanzen, lesen, reisen, singen und Fitness aufgelistet. "Ich bin sehr weiblich und ladylike, aber wer mich kennt, weiß, dass ich für jeden Spaß zu haben bin", so Paszka weiter.