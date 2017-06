20 Männer buhlen nur um sie "Bachelorette" Jessica Paszka: "Ein Macho kann bei mir nicht landen"

Am 14. Juni startet "Die "Bachelorette" in eine neue Staffel (immer mittwochs, 20:15 Uhr, RTL). Doch dieses Mal geht mit Jessica Paszka (27) keine Unbekannte auf Männerjagd. Die 27-Jährige war schon in der vierten "Bachelor"-Staffel mit von der Partie. Im Kampf um Junggeselle Christian Tews (36) belegte sie 2014 den fünften Platz. Noch größere Aufmerksamkeit erlangte sie 2016 durch ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother". Mit ihren Reizen wickelte sie damals ihre männlichen Mitbewohner reihenweise um den Finger. Ob sie sich auch als "Bachelorette" ähnlich freizügig zeigen wird und welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen sollte, verrät sie im Interview mit spot on news. (Happy End beim "Bachelor": Sehen Sie auf Clipfish noch einmal kostenlos Sebastian Panneks Liebeserklärung an seine Clea-Lacy)