"Ich habe gedacht, jemand würde Amok laufen"

Die Geschädigte flüchtete dann mit ihrem Pkw und fuhr nach Hause, wurde dabei aber von ihrem Ex-Freund verfolgt. In der Lörenskogstraße in Garching angekommen warf er zunächst sein Feuerzeug gegen die hintere rechte Scheibe des geparkten Pkw der Frau. Anschließend gab er Gas, ließ den Motor aufheulen und fuhr frontal hinten rechts in die Stoßstange des Pkw der Geschädigten. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.400 Euro.

Ein Zeuge, der den Vorfall vom Fenster seiner Wohnung aus beobachten könnte, sagte in der Verhandlung aus. Die Urteilsgründe zitieren ihn wie folgt: "Der Fahrer habe das Fahrzeug zwei bis drei Mal hochgejagt und ist dann in den BMW voll reingefahren. Der Zeuge gab an, dass es wie im Film war. Er habe gedacht, jemand würde Amok laufen."

Knapp ein halbes Jahr später schlug der aggressive Ex-Freund erneut zu: Gegen 22:30 Uhr am 14.11.2014 entdeckte er die junge Frau in ihrem Auto und warf ihr durch die geöffnete Seitenscheibe einen Schlüsselbund ins Gesicht. Die Frau stieg daraufhin aus und schubste den Angreifer weg. Der packte sie, hob sie in die Höhe und ließ sie dann auf den Boden fallen, wobei sie mit dem Genick aufschlug und sich schmerzhaft verletzte.

"Unbedingt notwendig, 2 Wochen Dauerarrest zu verhängen"

Bei der Gerichtsverhandlung am 17.09.2015 kam der Mann dennoch recht glimpflich davon. In der Urteilsbegründung heißt es: "Unter Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Gesichtspunkte war es angemessen und erzieherisch sinnvoll und unbedingt notwendig, gegen den Angeklagten zwei Wochen Dauerarrest zu verhängen. Durch sein Verhalten hat sich der Angeklagte als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen."

Er wurde wegen Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung nach Jugendstrafrecht zu zwei Wochen Dauerarrest und 12 Monaten Führerscheinentzug verurteilt.