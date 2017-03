Am Herzogpark (2), einer kleinen verwinkelten Grünanlage mit Rosenbeeten in unmittelbarer Donaunähe hat ein Spaziergänger am Dienstag Malinas Handy gefunden. Mysteriös: Der Park liegt eigentlich nicht auf Malinas direktem Nachhauseweg vom Galgenberg zu ihrer WG am Unteren Wöhrd (2), in der sie seit kurzem lebte. Außerdem ist die Anlage, in die man durch ein schmiedeeisernes Tor gelangt, nach AZ-Informationen nachts verschlossen. Es kann also nicht sein, dass Malina sich dort tatsächlich aufgehalten hat.