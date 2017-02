2. Liga Nürnberg ergattert Punkt gegen Aufstiegsapirant Braunschweig

Nach einer trostlosen ersten Hälfte wurde es in der zweiten Hälfte noch einmal spannend, aber beiden Mannschaften gelang kein weiterer Treffer.

Aue und Fürth sichern sich ab

Die SpVgg Greuther Fürth trennte sich von Erzgebirge Aue 0:0. Eine Woche nach dem furiosen 4:1 gegen das Spitzenteam Hannover 96 und drei Tage nach dem 0:2 im Pokal gegen Gladbach fehlte es den Franken an Durchschlagskraft. In der Tabelle belegen die Fürther den elften Tabellenplatz. Durch das Remis vor 6500 Zuschauern halten sie den Abstand von acht Punkten auf einen direkten Abstiegsrang.

Dort kämpft Aue weiter um den Klassenverbleib. Die Fürther bleiben aber auswärtsschwach: Nur eines der vergangenen sieben Auswärtsspiele wurde gewonnen.

In der Offensive fehlte es beiden Mannschaften an Präzision und Zielstrebigkeit. Von Treffsicherheit wie beim 4:1 vor einer Woche gegen Aufstiegskandidaten Hannover 96 war bei den Franken in diesem Auswärtsspiel keine Spur. Ein Schuss von Sebastian Freis kurz vor der Pause (41.) wurde abgefälscht und ging dann am Aue-Tor vorbei. Insgesamt verstärkten beide Teams nach dem Seitenwechsel ihre Offensivbemühungen.

Bei den Gästen um den ungarischen Nationalspieler Adam Pinter, der gegen die Borussia im Pokal früh vom Platz geflogen war, machte sich allerdings die Doppelbelastung dieser Englischen Woche sichtlich bemerkbar. Aue wollte am Ende mehr. Fürths Torhüter Balazs Megyeri rettete aber so gerade noch gegen Dimitrij Nazarov (84.). In der Schlussphase hatten beide Teams kein Schussglück mehr.