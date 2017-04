München - Im Hinspiel beschwerten sich die Löwen noch über den Schiedsrichterassistenten, der ihrer Meinung nach bei einem Treffer von Nico Karger in der Nachspielzeit eine nicht vorhandene Abseitsposition ahndete. So gewann der VfB Stuttgart am 21. Oktober vergangenen Jahres mit 2:1. Romuald Lacazette spielte dabei erstmals in dieser Saison nach seinem Mittelfußbruch, Florian Neuhaus feierte sein Debüt im Zweitliga-Team und durfte gleich von Beginn an ran. Während der TSV 1860 unbedingt den Schwung aus dem 1:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf und aus der Geschäftsführer-Personalie Ian Ayre mitnehmen will, genießt der VfB Stuttgart in der 2. Liga den Platz an der Sonne - und reist mit einem gesunden Selbstbewusstsein im Kreuz an. Am Sonntag hatte der VfB beim 3:3 gegen Dynamo Dresden nach einem 0:3-Rückstand eine furiose Aufholjagd gestartet.