2. Liga am Sonntag Greuther Fürth trumpft gegen St. Pauli auf: Klares 4:0

Auch Fifa unter Druck Doping-Kronzeuge hat Beweise gegen russischen Fußball

Neue Aussagen von Whistleblower Gregorij Rodtschenkow bringen die Fifa und den russischen Vizepremier Witali Mutko weiter in Bedrängnis. Wenige Tage vor der WM-Auslosung in Moskau rückt der Dopingskandal wieder in den Vordergrund.