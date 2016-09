Lesen Sie hier: VfB besiegt Braunschweig - Derbypleite für den "Club"

1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden, 3:0

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine sportliche Talfahrt beendet und den ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen Dynamo Dresden kamen die Pfälzer zu einem klaren 3:0 (1:0). Für den Aufsteiger war es nach dem 0:3 im Ost-Derby gegen Erzgebirge Aue die zweite deutliche Niederlage in Serie. Vor 19 606 Zuschauern auf dem Betzenberg brachte Jacques Zoua den FCK in der 16. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten der zur Pause eingewechselte Osayamen Osawe (51.) und erneut Zoua (56.) für die Roten Teufel. Es war der erste Pflichtspielsieg für den neuen FCK-Trainer Tayfun Korkut.

Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld, 1:1

Arminia Bielefeld wartet auch nach sechs Spielen auf den ersten Sieg. Die Ostwestfalen mussten sich beim FC Erzgebirge Aue mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Vor 6800 Zuschauern hatte Pascal Köpke Aue per Kopf in der 43. Minute verdient in Führung gebracht, nachdem die Gastgeber die gesamte erste Halbzeit über dominierend waren. Mit der ersten Chance überhaupt glich Malcolm Cacutalua (48.) für Bielefeld aus. Aues Torhüter Martin Männel musste in der 38. Minute mit einer Ellenbogen-Verletzung ausgewechselt werden. Er kam ins Krankenhaus.