Vorerst auf Rang drei kletterte Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart, der 2:1 (1:0) beim SV Sandhausen gewann und nach seinem zweiten Saisonsieg sechs Zähler aufweist. Aufsteiger Würzburger Kickers gewann 2:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim und feierte seinen ersten Dreier in Liga zwei, während die Gastgeber ihre erste Saison-Niederlage hinnehmen mussten.

Terodde mit erstem VfB-Treffer

Vor 19.218 Zuschauern brachte Johannes Wurtz Bochum in der 72. Minute in Führung, ehe nur zwei Minuten später der vom 1. FC Köln umworbene Salif Sané den Ausgleich für die Gäste erzielte. Unter dem Strich war es ein gerechtes Unentschieden.

Für Stuttgart gelang Neuzugang Simon Terodde sein erster Treffer im VfB-Trikot. Der ehemalige Bochumer Torjäger traf in der 39. Minute per Kopf zum 1:0 für die Schwaben. VfB-Kapitän Christian Gentner erhöhte in der 65. Minute auf 2:0 für die Schwaben, ehe Andrew Wooten (76.) vor der Sandhäuser Rekordkulisse von 13.083 Zuschauern noch einmal für Spannung sorgte.

In Heidenheim sorgte Patrick Weihrauch (17.) für die Führung der Würzburger, ehe FCH-Kapitän Marc Schnatterer nach einer Stunde der Ausgleich glückte. Rico Benatelli (89.) sorgte dann kurz vor dem Abpfiff für großen Jubel bei den Gästen.