2. Bundesliga - Ergebnisse VfB baut dank Terodde Tabellenführung aus - Aue in Not

Zu einem Aufstiegsaspiranten hat sich Union Berlin entwickelt. Mit 13 von 15 möglichen Rückrundenpunkten untermauerten die "Eisernen" ihre Ambitionen. Rang zwei ist nur noch einen Zähler entfernt. "Wenn ein Express fährt und schnell sein soll, darf man nicht auf die Bremse drücken. Die Mannschaft hat enormes Potenzial, und das schöpft sie gerade aus", lobte Trainer Jens Keller nach dem souveränen 2:0 über die Löwen.

Aue versinkt weiter im Abstiegskampf

Erleichterung herrschte beim Tabellenvierten aus Braunschweig. Das 1:0 (0:0) am Freitag in Sandhausen war der erste Dreier in diesem Jahr. "Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die sich komplett verausgabt hat. Alle haben für den Sieg gekämpft", lobte Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht.

Von einem ähnlichen Erfolgserlebnis ist Erzgebirge Aue derzeit ein gutes Stück entfernt. Das 1:4 (0:4) daheim gegen Dynamo Dresden kostete weiteres Selbstvertrauen im Abstiegskampf. Auf die indiskutable Leistung reagierten die Fans bereits zur Halbzeit mit Pfiffen. Damit gerät Pavel Dotchev weiter in die Kritik: "Das war absolut desolat. So etwas haben unsere Fans nicht verdient", bekannte der Trainer des Tabellenletzten. Gefrustet fügte er an: "Ich stehe ich der Verantwortung. Da brauchen wir nicht lange herumzureden."

Dagegen gelang den Bielefeldern mit dem 2:2-Achtungserfolg in Hannover der Sprung aus der Abstiegszone. Das wird sich aber bereits am Montag ändern. Selbst bei einem Remis im Kellerderby des Vorletzten St. Pauli gegen den Drittletzten aus Karlsruhe rutschen die Ostwestfalen wieder in die Gefahrenzone ab.

Die Ergebnisse des 22. Spieltags in der 2. Bundesliga

Freitag:

1. FC Union Berlin 2 : 0 TSV 1860 München

SV Sandhausen 0 : 1 Eintracht Braunschweig

FC Würzburger Kickers 1 : 1 SpVgg Greuther Fürth

Samstag:

Hannover 96 2 : 2 DSC Arminia Bielefeld

Fortuna Düsseldorf 0 : 0 1. FC Heidenheim

Sonntag:

VfB Stuttgart 2 : 0 1. FC Kaiserslautern

1. FC Nürnberg 0 : 1 VfL Bochum 1848

FC Erzgebirge Aue 1 : 4 SG Dynamo Dresden

Montag:

FC St. Pauli - : - Karlsruher SC